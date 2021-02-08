وزير اللقاحات البريطاني: يمكن للمواطنين الثقة في اللقاحات المستخدمة ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب ا):

قال وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي إنه يمكن للمواطنين الثقة في اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن فعالية لقاح أكسفورد-استرازينيكا ضد السلالة الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وكانت اختبارات قد أظهرت أن لقاح استرازينيكا يقدم" حماية محدودة" ضد سلالة جنوب أفريقيا.

ولكن الزهاوي كتب في صحيفة ديلي تلجراف البريطانية إنه يبدو أن اللقاحات المستخدمة تجدي نفعا ضد السلالات المهيمنة في المملكة المتحدة .

وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي وقف استخدام لقاح استرازينيكا بعد ظهور نتائج الاختبارات.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا تعتزم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح استرازينيكا ، عقب أن تلقت مليون جرعة تم إنتاجها في معهد سيروم الهندي .

وسوف تقوم الحكومة بدلا من ذلك بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاحي فايزر وجونسون اند جونسون خلال الأسابيع المقبلة.

ويشار إلى أنه تم رصد أكثر من 100 حالة مصابة بسلالة جنوب أفريقيا في المملكة المتحدة، ولكن السلالة المهيمنة هى التي تم اكتشافها في منطقة كنت البريطانية.

وقال الزهاوي إنه على الرغم من أنه من الصحيح والضروري الإعداد لتطوير لقاح محدث، فإننا يمكننا أن نثق في اللقاحات المستخدمة حاليا والحماية التي تقدمها.

وأضاف" علينا أن ندرك أنه حتى إذا كانت كفاءة اللقاح انخفضت من حيث منع العدوى، فإنه سوف يظل يتمتع بكفاءة جيدة لمنع الاصابات الحادة والدخول للمستشفى والوفاة".