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الفصائل الفلسطينية تبحث في القاهرة اليوم التوافق على آليات الانتخابات العامة

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الفصائل الفلسطينية تبحث في القاهرة اليوم التوافق على آليات الانتخابات العامة الفصائل الفلسطينية تبحث في القاهرة اليوم التوافق على آليات الانتخابات العامة

مصراوي Masrawy

12:42 م الإثنين 08 فبراير 2021

غزة- (د ب أ):

تنطلق اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم الاثنين لبحث التوافق على آليات إجراء الانتخابات العامة الأولى منذ عام 2006.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اجتماعات الفصائل ستبحث ملف الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، وسط خلافات بشأن آليات الإشراف القضائي.

وتشارك وفود 12 فصيلا فلسطينيا، أبرزها فتح وحماس، في الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين.

وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، على حسابه في تويتر، بأن اجتماعات القاهرة ستركز على التفاهمات الثنائية بشأن إجراء الانتخابات، معربا عن أمله بنجاح المحادثات وتحقيق "الوحدة الوطنية".

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان إن الحركة "منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية".

وتأتي اجتماعات الفصائل بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

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