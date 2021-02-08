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رئيس الوزراء الهندي يطالب المزارعين بإنهاء احتجاجاتهم

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رئيس الوزراء الهندي يطالب المزارعين بإنهاء احتجاجاتهم رئيس الوزراء الهندي يطالب المزارعين بإنهاء احتجاجاتهم

مصراوي Masrawy

12:38 م الإثنين 08 فبراير 2021

نيودلهي- (د ب ا):

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين المزارعين على إنهاء احتجاجاتهم التي بدأت منذ نوفمبر الماضي ضد ثلاثة قوانين زراعية جديدة.

وذكرت " ان دي تي في" الهندية أن مودي أكد في البرلمان أنه سيتم الإبقاء على نظام الحد الأدنى لسعر دعم المحاصيل.

وقال مودي" انهوا احتجاجتكم، وسوف نجلس معا ونتحدث. نحن على استعداد للحوار، وأنا أدعوكم مجددا للحوار من هذا البرلمان".

وقال مودي للنواب في البرلمان اليوم في إشارة للقوانين " علينا أن نعطى للإصلاحات الزراعية فرصة".

وكانت قد أقرت قوانين زراعية، تقول إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة وتعزيز الدخل، في حين يخشى المزارعون أنها سوف تجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى، ويطالبون بإلغائها.

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