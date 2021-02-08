"أمن المنافذ": ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وتنفيذ 138 حكمًا قضائيًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا، أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 18 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما نجحت الحملات في ضبط 1242 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 138 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.