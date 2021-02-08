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النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

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النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

مصراوي Masrawy

12:17 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، والذي يهدف لإحلال وتأثيث وتطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية بجميع محافظات الجمهورية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الإثنين، بأن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير إدارة النيابات، قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلاً عن النيابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات مفوضاً عن الفريق رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وفي حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية وقيادات الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية وخطة شاملة تهدف إلى تطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام اللقاء قام اللواء مهندس محمد زين العابدين حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بإهداء درع الهيئة للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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