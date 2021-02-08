أخبار عاجلة

لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام -
حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال -
وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية -
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري -
ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش بالغربية -
وزيرتا الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية يطلقون حملة "صفط تراب البداية" -
للتعقيم والتطهير.. إيقاف محطة مياه الشرب في الطود بالأقصر -
27 مارس.. نظر دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا لجميع المواطنين مجانا -
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية أداروا وكرا لتجارة الهيروين البانجو بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لمواجهة كورونا.. تخفيض العمالة داخل جامعة أسيوط

Print
لمواجهة كورونا.. تخفيض العمالة داخل جامعة أسيوط لمواجهة كورونا.. تخفيض العمالة داخل جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

12:28 م الإثنين 08 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، استمرار تطبيق قرار تخفيض العمالة بمختلف قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام والممتدة حتى 20 من فبراير الجاري .

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن قرار تخفيض العمالة جاء تنفيذًا لتوجيهات وفى إطار خطة الدولة لمنع انتشار المستجد، والذي جرى إعادة تطبيقه للمرة الثانية بالجامعة مع ظهور الموجة الثانية للفيروس بنسب متفاوتة داخل مختلف إدارات الجامعة حيث يقتصر الحضور في بعض الإدارات على نسبة تتراوح من 20% إلى 50% فقط وذلك حسب طبيعة العمل بكل إدارة وكثافة المهام وعدد العاملين بها.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن تعطيل العمل بقرار تخفيض العمالة وعودة العمل بقوته البشرية المعتادة مقرونًا بصدور قرار جديد بهذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء ورصد انخفاض ملحوظ ومتواصل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية