لمواجهة كورونا.. تخفيض العمالة داخل جامعة أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، استمرار تطبيق قرار تخفيض العمالة بمختلف قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام والممتدة حتى 20 من فبراير الجاري .

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن قرار تخفيض العمالة جاء تنفيذًا لتوجيهات الحكومة وفى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي جرى إعادة تطبيقه للمرة الثانية بالجامعة مع ظهور الموجة الثانية للفيروس بنسب متفاوتة داخل مختلف إدارات الجامعة حيث يقتصر الحضور في بعض الإدارات على نسبة تتراوح من 20% إلى 50% فقط وذلك حسب طبيعة العمل بكل إدارة وكثافة المهام وعدد العاملين بها.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن تعطيل العمل بقرار تخفيض العمالة وعودة العمل بقوته البشرية المعتادة مقرونًا بصدور قرار جديد بهذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء ورصد انخفاض ملحوظ ومتواصل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد.