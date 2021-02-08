ضبط 91 طن مواد خام لتصنيع أدوات المائدة ومطهرات مغشوشة داخل 8 مصانع بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا مصانع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (74,5 طن، 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية – 17 طن منظفات ومطهرات، 36000علبة "قداحة – فرشاة شعر") مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.

كما ضبط مخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (3,5 طن مواد غذائية) مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، 22 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.