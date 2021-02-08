ضبط عصابة سرقة سيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل أموال في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية بمدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وفي وقت لاحق تلقى المُبلغ اتصالاً هاتفياً من رقم " محدد " ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره (70 ألف جنيه) نظير إعادة السيارة.

وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة – لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل (ملك أحدهم) والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم (سلاح ناري "طبنجة").

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) ومساومة المجني عليه على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة، بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتان واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.