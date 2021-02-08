ضبط شخصين يديران مخزنين بداخلهم أدوية مهربة ومجهولة المصدر في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن مخزن أدوية تابع لإحدى الصيدليات كائنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، لإدارته المخزن بدون ترخيص، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعُثر بداخل المخزن على (كمية من الأقراص والعقاقير الطبية -جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت مباحث التموين (مسئولة عن مخزن أدوية تابع لإحدى الصيدليات كائنه بدائرة قسم شرطة حلون) لإدارتها المخزن بدون ترخيص وحيازتها عقاقير طبية مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.