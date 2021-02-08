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سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولارا للمرة الأولى منذ عام

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سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولارا للمرة الأولى منذ عام سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولارا للمرة الأولى منذ عام

مصراوي Masrawy

12:06 م الإثنين 08 فبراير 2021

عواصم عالمية- (أ ف ب):

تجاوز سعر خام برنت الاثنين 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد.

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1,26 في المئة ليسجّل 60,19 دولارا في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأمريكيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد.

ويسجّل الخام ارتفاعا منذ أسابيع في وقت يضغط بايدن لتمرير حزمته لإنقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه إذا تم إقرار الحزمة بأكملها "فسنعود إلى التوظيف بشكل كامل العام المقبل".

وتعطي البيانات المرتبطة بمعدّل انتقال العدوى جرعة أمل إضافية في وقت شهد الأسبوع الماضي أقل معدل للعدوى منذ أكتوبر، فيما بدأت الحكومات تنظيم برامج التطعيم.

وقال الخبير الاستراتيجي لدى "أكسي" ستيفن أنيس "يتجاهل تجار النفط القدرة الاستيعابية المتبقية في حاويات التخزين ويواصلون تبني موقف متفائل حيال الحديث الأمريكي عن إعادة فتح (الاقتصاد) في وقت يفترض أن تواصل بروتوكولات التطعيم تثبيت المنحنى بينما تعطي خطة التحفيز الضخمة الداعمة لإعادة فتح الاقتصاد في عطلة الربيع جرعة تفاؤل لسوق النفط".

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