أنا الشاهد: مهنة "القَبَّاب" بين التحديات والحداثة.

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أنا الشاهد: إصرار ولاء حقَّق المكتبة العامة
-
السبت 13 فبراير 2021 12:11 مساءً
إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا
-
السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
-
السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!
-
السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
باندا بطلة المتعة على الثلج!
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السبت 13 فبراير 2021 12:01 مساءً
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان
-
السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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BBC News عربي
أنا الشاهد: مهنة "القَبَّاب" بين التحديات والحداثة.
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 08 فبراير 2021 12:10 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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