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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عددًا من المؤشرات المهمة وفي مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص الوزارة مواصلة التعاون مع مجلس النواب، واللجان النوعية.

واستهلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتقديم التهنئة لرئيس المجلس، وأكدت على أن المجلس يشهد تمثيل غير مسبوق لكل من المراة والشباب تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

وقالت السعيد، إن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتى المجالات، لافته إلى أن إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية شهدت تحديات كبيرة.

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