السجن 5 أعوام للمتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، عاطلًا بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة 500 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 1701 جنايات القُرين لسنة 2020، بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يتهم "مدحت.ع.م.م.ا" مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مسكن له بدائرة قسم شرطة القُرين.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعثر داخل المنزل على أدوات حفر وتنقيب وحفرتين إحداهما دائرية بقطر 3 أمتار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.