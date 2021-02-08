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ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بسوهاج

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ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بسوهاج ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:40 ص الإثنين 08 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين الفرعية بسوهاج، اليوم الاثنين، فوز عادل أبو الشباب بمقعد النقيب بإجمالي 2504 صوتًا، ومحمد صلاح فواز بمقعد عضو الشباب.

كما أعلنت اللجنة فوز أبو مدين مهدي بمقعد مركز جهينة ، وليد حمد بمقعد مركز طهطا، عبدالفتاح الجبالي مقعد مركز المراغة، عبدالرحمن شكر بمقعد مركز طما، علاء مكي بمقعد بندر سوهاج، رفعت عبدالعال بمقعد مركز سوهاج.

كما فاز أحمد أبو حساب بمقعد مركز جرجا، محمد جبريل بمقعد مركز المنشاة، أحمد أبو دياب بمقعد مركز أخميم، حسام القاضي بمقعد مركز البلينا ، يسري القاضي بمقعد مركز ساقلته، أحمد عبد الحميد بمقعد مركز دار السلام.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات المحامين بمحافظة سوهاج بلغ 7617 محام.

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