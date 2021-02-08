عصابة الشرطة المُزيفة توقع بتاجر مخدرات في حدائق القبة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (سيارة أجرة ميكروباص) يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمي شرطة "السيدة زينب ومنشأة ناصر" لهم معلومات جنائية) وبصحبتهم (عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 6 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترف الأربعة بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها حال تواجده بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلي عنه بالشارع محل الضبط.

وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف للاتصال بعملائه.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من (موظف -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.