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مباحث الآداب تضبط طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ بقصر النيل

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مباحث الآداب تضبط طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ بقصر النيل مباحث الآداب تضبط طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ بقصر النيل

مصراوي Masrawy

11:49 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ، بقصر النيل.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة الدقهلية).

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

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