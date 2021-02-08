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بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة كابلات التليفونات الأرضية في الإسكندرية

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بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة كابلات التليفونات الأرضية في الإسكندرية بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة كابلات التليفونات الأرضية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:47 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفونات الأرضية، واعترفوا بارتكاب 12 واقعة بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، أفادت بقيام كلٍ من (5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بارتكاب سرقة كابلات التليفونات الأرضية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقات لذات العيار - 3 سنجة – مقص كبير).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات كابلات التليفونات الأرضية بدائرة قسم شرطة برج العرب يتزعمه (عاطل "شقيق أحدهم" - مقيم بذات الناحية – "له معلومات جنائية") بالاشتراك مع (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").

باستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بدائرة القسم وقيامهم بالتصرف في المسروقات عن طريق صهر الكابلات وانتزاع النحاس الداخلي منها وبيعه لعميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل – له معلومات جنائية) - أمكن ضبطه – وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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