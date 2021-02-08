كم شخصاً أجرى فحص ما قبل الزواج بـ"حراء مكة"؟ هنا إجابة وحصاد عام

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فيما أجرى قسم المختبر 4 حملات تبرع بالدم تم خلالها استقبال 322 متبرعاً

أجرى قسم المختبر بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، 1.349.044 فحصاً مخبرياً وذلك خلال 2020م.

وأوضحت مديرة المختبر وبنك الدم بمستشفى حراء الدكتورة دلال فكري، أن عدد الفحوصات المخبرية المحولة من أقسام الطوارئ بلغ 425.000 فحص، وأن عدد الفحوصات المخبرية المحولة من العيادات الخارجية 329.950 فحصاً، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية المحالة من أقسام التنويم 590.100 فحص، وبلغ عدد الفحوصات بقسم فحص ما قبل الزواج (3.994) فحصاً مخبرياً.

وأشارت "فكري"، إلى أن قسم المختبر يقوم بإجراء عديد من الفحوصات المخبرية كدلالات الأورام، والكيمياء الحيوية، والطفيليات، والبكتيريا، والهرمونات وفحوصات الأنسجة وبعض فحوصات المناعة والفيروسات، إضافةً إلى فحص أمراض الدم، كما نفّذ قسم المختبر خلال العام الماضي (4) حملات تبرع بالدم ، تم خلالها استقبال 322 متبرعاً.

من جهته، قدم مدير مستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، شكره وتقديره لقسم المختبر وبنك الدم حيال جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، مشيراً إلى أن المستشفى يسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع خدماته المقدمة للمرضى والمراجعين.