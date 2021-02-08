أخبار عاجلة

أنا الشاهد: إصرار ولاء حقَّق المكتبة العامة -
إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا -
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية -
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
باندا بطلة المتعة على الثلج! -
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان -
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متى يحق مطالبة "الكهرباء" بتعويض مالي؟ "حقوق الإنسان" تجيب بالحالات

Print
متى يحق مطالبة "الكهرباء" بتعويض مالي؟ "حقوق الإنسان" تجيب بالحالات متى يحق مطالبة "الكهرباء" بتعويض مالي؟ "حقوق الإنسان" تجيب بالحالات
من بينها عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل

متى يحق مطالبة

كشفت هيئة حقوق الإنسان ، أن عدة حالات يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضاً مالياً من مقدم الخدمة، بينها عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال ١٥ يوم عمل.

وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض المالي في حالة عدم إيصال الكهرباء للمنشاة الجديدة خلال 40 يوم عمل، وفي حال عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل.

وتابعت هيئة حقوق الانسان: "من الحالات التي تجيز للمستهلك المطالبة بالتعويض المالي عدم اعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق الريفية".

وأردفت: "من ضمن الحالات أيضاً التي يحق فيها المطالبة بالتعويض المالي، عدم إشعار المستهلك خلال 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وفي حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيد على 4 ساعات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

شبكة عيون الإخبارية