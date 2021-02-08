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الأربعاء المقبل.. "" تبحث استعدادت إقامة معارض " أهلا رمضان"

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الأربعاء المقبل.. "التموين" تبحث استعدادت إقامة معارض " أهلا رمضان" الأربعاء المقبل.. "" تبحث استعدادت إقامة معارض " أهلا رمضان"

مصراوي Masrawy

11:34 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

تعقد وزارة والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، بعد غد الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة لإقامة معارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين حيث سيتم مناقشة نسب التخفيضات والعروض التي سيقدمها المصنعون والتجار، والسلاسل التجارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة .

وكشف مصدر بوزارة التموين عن وجود تنسيق كامل بين والقطاع الخاص لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة من كافة سلاسل الإمداد المنتشرة في مختلف المحافظات خاصة في شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، منوها إلى أن شهر رمضان يعد فرصة مناسبة للتجار لتنشيط مبيعاتهم، وحدوث رواج في الأسواق.

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