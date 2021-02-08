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مصرع مدير جمعية العاملين بالشرطة وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بدمياط

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مصرع مدير جمعية العاملين بالشرطة وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بدمياط مصرع مدير جمعية العاملين بالشرطة وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بدمياط

مصراوي Masrawy

11:30 ص الإثنين 08 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

توفي شخص وأصيب اثنان آخران، جراء حادث سير على الطريق الساحلي "دمياط - بورسعيد"، اليوم الإثنين.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وتبين أن المتوفى تامر أبو النصر، يعمل مديرا لجمعية العاملين بالشرطة، بمديرية أمن دمياط، كما أصيب موظف بالمديرية يدعى أيمن بازيد، وإبراهيم متولي، أمين شرطة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن المتوفى والمصابين الاثنين كانوا يستقلون سيارة على الطريق الساحلي، قبل أن تصطدم بهم سيارة أخرى، وجرى تسيير الحركة المرورية.

وجار تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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