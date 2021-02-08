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المُشدد 5 سنوات لـ7 متهمين بقتل جارهم وإصابة والدته في الشرقية

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المُشدد 5 سنوات لـ7 متهمين بقتل جارهم وإصابة والدته في الشرقية المُشدد 5 سنوات لـ7 متهمين بقتل جارهم وإصابة والدته في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:27 ص الإثنين 08 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب :

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي طلبة وحازم بشير وحسين عمار، اليوم الاثنين، 7 أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 12723 جنايات أبو كبير لسنة 2019، بقتل جارهم، والشروع في قتل شقيقه ووالدته في مشاجرة بين اثنين منهم والمجني عليهم.

وأحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، كلًا من: "حسيني.م.ح.م.م" 23 عامًا، و"حسيني.م.ع.م.إ" 21 عامًا، نجارين، و"سليم" شقيق الأول، و"محمد.أ.ع.ع"، و"أحمد.ع.أ.ال"، و"محمد.أ.م.أ.س.أ"، و"محمود.م.ال.ال"، مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ ووجهت لهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والشروع في قتل المجني عليهم "جملات.م.ال.ح" 58عامًا ، ربة منزل، ونجليها "محمد.أ.م.ال" 21 عامًا، نجار، وشقيقه "أحمد"، وحازوا في سبيل ذلك أسلحة نارية "فردي خرطوش" وأسلحة بيضاء "سنج"، ما أسفر عن مقتل المجني عليه الثالث.

وتوصلت التحريات، إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه "القتيل" والمتهمين الأول والثاني، انتهت باستعانتهم بباقي المتهمين وقتله والشروع في قتل والدته وشقيقه

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