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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:25 ص الإثنين 08 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بمركز البلينا، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا بوقوع تصادم ووجود متوفى ومصاب بناحية قرية برديس دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة "علي. ف" 58 عامًا عامل ويقيم بناحية برديس دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "ناجي. ف" 21 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية العمارنة دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل، وإصابة قائد الدراجة البخارية بنزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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