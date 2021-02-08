الإعدام لعامل خطف طفلة وهتك عرضها في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، عاملًا بالسجن المُشدد لمدة 5 أعوام؛ لاتهامه في القضية رقم 3101 جنايات القُرين لسنة 2020، بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "عائشة.ع.م" 5 أعوام، مُقيمة بأحد أحياء مدينة القُرين، يتهمون فيه "خالد.ع.ع.إ.ع" 26 عامًا، عامل، مُقيم بذات المدينة، بخطف نجلتهم وهتك عرضها بالقوة.

تبين صحة الواقعة، وأن المتهم خطف الطفلة بالتحايل بعدما أعطاها مبلغًا من المال كي تذهب رفقته مستغلًا في ذلك حداثة سنها، وذهب بها إلى مكان ناءٍ وهتك عرضها بالقوة، وذلك بأن حسر عنها بنطالها عنوة ولامس موطن عفتها وأمنى على ساقيها، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.