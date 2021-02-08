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حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن الأقصر

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حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن الأقصر حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن الأقصر

مصراوي Masrawy

11:41 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نظمت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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