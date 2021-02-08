760 مرشحًا في مقابلات "رؤساء ومراقبي" لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير ورئيس مركز توزيع الأسئلة لأعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وقال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك بمقر مركز خديجة يوسف للتدريب والدمج وبحضور محمد ابراهيم وكيل المديرية، ومصطفى شعلان عضو الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وأحمد سعد من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الوزارة، والمهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفني وعضو لجنة الإدارة.

وأوضح محمد إبراهيم الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ورئيس اللجنة، أن من تقدموا لإجراء المقابلات الشخصية 760 مرشحًا، منهم 526مرشحًا كرئيس لجنة و217مرشحًا للعمل كمراقب أول، و 17مرشحًا كرئيس مركز توزيع أسئلة.

وأضاف الدسوقي، أن المقابلات الشخصية بدأت للمتقدمين من إدارات ديروط والبدارى و ديوان المديرية، والمتقدمين من إدارات أسيوط وأبوتيج وساحل سليم، بينما سيُخصص يوم الثلاثاء، للمتقدمين من إدارات صدفا وأبنوب، والأربعاء للمتقدمين من إدارتي الفتح والغنايم، بينما يوم الخميس للمتقدمين من إدارتى منفلوط والقوصية.

وأشار إيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط إلى أنه يمكن لكل مرشح الإطلاع على موعد المقابلة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام كود المعلم وكلمة السر، مشيرًا إلى فى حالة تخلف أى مرشح عن الحضور يجرى إحالته للتحقيق بمعرفة الوزارة حرصا على توافر العدد الذي يتسنى للجنة الاختيار المناسب والأصلح منهم.