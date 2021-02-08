صور.. مخبز آلي في جامعة بورسعيد لإنتاج 10 آلاف رغيف يوميًا

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتهت جامعة بورسعيد، اليوم الاثنين، من إقامة مخبز آلي بالجامعة لتوفير الخبز للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية في مدينة بورفؤاد.

وأشار الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال تفقده أعمال تركيب المخبز، أنه من المخطط أن ينتج يوميًا 10 آلاف رغيف من الخبز الطازج لطلاب المدن الجامعية بواقع 5 أرغفة يوميًا، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الثاني، وحفاظًا على سلامة الطلاب وضمان الجودة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أن تكلفة المخبز حوالي 70 ألف جنيه، ويجرى حاليًا تدريب العمالة بالمدينة الجامعية حتى يتمكنوا من العمل على ماكينات الخبز الآلى، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التشغيل تهدف للوصول بمتوسط معدل الإنتاج من 4000 إلى 5000 رغيف خلال 4 ساعات يوميًا لتفي باحتياجات 2000 طالب وطالبة.