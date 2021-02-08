وسط إجراءات احترازية.. انطلاق انتخابات نقابة المحامين في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية، إقبالا ملحوظًًا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين، والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية.

ووضعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين عددًا من الضوابط منها عدم التصوير داخل اللجان، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن 5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحاً على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب في الانتخابات التي تجرى اليوم.