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تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول في جنوب سيناء

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تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول في جنوب سيناء تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

10:59 ص الإثنين 08 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن اللجنة التي جرى تشكيلها لحصر كمية مياه السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية أنهت أعمالها، وبلغ إجمالي كمية المياه داخل البحيرات الصناعية 900 ألف متر مكعب، وتعد هذه الكمية حصاد الأمطار التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة التي تساقطت على بعض مدن المحافظة، نتيجة الموجة الأخيرة لسوء أحوال الطقس.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الإثنين، إنه جرى تخزين 230 ألف م3 من المياه داخل البحيرات الصناعية بمدينة رأس سدر، و تخزين 300 ألف م3 داخل بحيرة مدينة طابا والتي ما تزال تحت الإنشاء، و250 ألف م3 في بحيرة أسلاف التي تقع في طريق مدينة سانت كاترين، و120 ألف م3 في بحيرة وادي عواجة التابع لمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم جولة تفقدية على مشروعات الحماية من أخطار السيول المنفذة والجاري تنفيذها بمدن خليج العقبة "دهب، نويبع، طابا، شرم الشيخ".

وأوضح عبد الرحمن أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، بتكلفة ٩٢٧ مليون جنيه، وتتضمن خمس مشروعات بمدن الطور و طابا ورأس سدر وأبوزنيمة ونويبع، وتشمل ١٦ بحيرة، و١٦ حاجزًا ترابيًا، و51 حاجز توجيه، و١٧ قناة صناعية و٥ سدود ركامية و٤ أحواض ترسيب، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 67%.

وأضاف أن الهدف من مشروعات الحماية هو تقليل المخاطر من تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية، وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، إضافة إلى تغذية الخزان الجوفي، وتخزين مياه السيول في البحيرات للاستفادة منها في أغراض الزراعة.

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