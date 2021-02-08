أخبار عاجلة

أنا الشاهد: إصرار ولاء حقَّق المكتبة العامة -
إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا -
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية -
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
باندا بطلة المتعة على الثلج! -
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان -
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بقيمة مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي بـ 140 طربة حشيش في الإسكندرية

Print
بقيمة مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي بـ 140 طربة حشيش في الإسكندرية بقيمة مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي بـ 140 طربة حشيش في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:22 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية، بحوزته 140 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بطريق (إسكندرية/ مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي –هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (بقرابة مليون جنيه).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

شبكة عيون الإخبارية