بقيمة مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي بـ 140 طربة حشيش في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية، بحوزته 140 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بطريق (إسكندرية/ مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (140 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي –هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (بقرابة مليون جنيه).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.