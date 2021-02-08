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تغريم 13ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1525 أرجيلة داخل مقاهي

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تغريم 13ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1525 أرجيلة داخل مقاهي تغريم 13ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1525 أرجيلة داخل مقاهي

مصراوي Masrawy

11:19 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 13137 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12999 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (138) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (585) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (235) قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (1525) شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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