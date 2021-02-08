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وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي في أطفيح.. وتوجه بسرعة تطويره

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وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي في أطفيح.. وتوجه بسرعة تطويره وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي في أطفيح.. وتوجه بسرعة تطويره

مصراوي Masrawy

11:29 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، مركز طبي صول بقرية صول التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، في إطار بدء العمل بتنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والدعم الفني، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومسئول مشروع تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية والإنشائية للمركز، كما تفقدت الأقسام والخدمات الطبية المقدمة به، مشيرًا إلى أن المركز يخدم أكثر من ٤٠ ألف مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، ويقدم خدمات الرعاية الأولية، والخدمات الوقائية والتطعيمات الأساسية، والخدمات الطبية لطلاب المدارس، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بسرعة تطوير المركز ورفع كفاءته، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والربط المميكن بين المركز والمستشفى التابع له بمدينة أطفيح، كما وجهت بأن تشمل أعمال التطوير دور إضافي للمركز للتوسع في عدد العيادات والخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية.

وذكر "مجاهد" أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من الوحدات الصحية بقرى مراكز محافظة الجيزة والتي تم إدارجها ضمن 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

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