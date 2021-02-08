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الكمامة والسجادة والتباعد.. ضبط 261 مخالفة عقب 13216 جولة رقابية على المساجد

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الكمامة والسجادة والتباعد.. ضبط 261 مخالفة عقب 13216 جولة رقابية على المساجد الكمامة والسجادة والتباعد.. ضبط 261 مخالفة عقب 13216 جولة رقابية على المساجد
نفّذتها "الشؤون الإسلامية" بالمناطق كافة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات

الكمامة والسجادة والتباعد.. ضبط 261 مخالفة عقب 13216 جولة رقابية على المساجد

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 13216 جولة رقابية لمراقبي المساجد في عموم مناطق المملكة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصّة، وذلك ضمن مهام وبرامج الوزارة لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ سليمان بن فهد الخميس؛ أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط (261) مخالفة تمّت معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصّة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، حسب تعميم الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، منوّها بوعي وحرص المصلين على الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم من الفيروس القاتل.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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