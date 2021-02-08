ينبع الصناعية.. "الأمن الصناعي والسلامة" تنفّذ جولات رقابية للتأكّد من تطبيق الاحترازات

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استمراراً للجهود التوعوية والرقابية التي تقوم بها الهيئة الملكية

قامت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع، بمشاركة شرطة ينبع الصناعية، في عددٍ من الجولات الرقابية على المراكز التجارية والمجمعات والواجهة البحرية والمتنزهات بمدينة ينبع الصناعية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالاشتراطات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك استمراراً للجهود التوعوية والرقابية التي تقوم بها الهيئة الملكية بينبع، وتنفيذ عدد من الجولات الرقابية على المراكز التجارية والمجمعات والواجهة البحرية والمتنزهات لنشر التوعية بين المواطنين والمقيمين والزائرين.