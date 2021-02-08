أخبار عاجلة

إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا -
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية -
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
باندا بطلة المتعة على الثلج! -
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان -
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى -
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "دوائر" للتباعد الجسدي في واجهة الخبر البحرية والكورنيش

Print
"الزايدي": مبادرة تحدد مسافة آمنة للأشخاص ضمن احترازات "كورونا"

شاهد..

قامت بلدية محافظة الخبر، بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ وذلك بتحديد دوائر (التباعد الجسدي) في الواجهة البحرية والكورنيش؛ وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار .

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي: إن المبادرة تهدف إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن؛ وذلك ضمن المساعي الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، وضمن إجراءاتها لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

وأكد "الزايدي"، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

الفلبين ترصد 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور

الفلبين ترصد 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المتحور

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية