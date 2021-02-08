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إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
باندا بطلة المتعة على الثلج!
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السبت 13 فبراير 2021 12:01 مساءً
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
دير الزور السورية.. افتتاح معبر فريد بين معقل "قوات سوريا الديمقراطية" والمناطق الخاضعة للحكومة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 08 فبراير 2021 11:18 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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