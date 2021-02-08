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إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب!
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السبت 13 فبراير 2021 12:08 مساءً
باندا بطلة المتعة على الثلج!
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السبت 13 فبراير 2021 12:01 مساءً
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي
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السبت 13 فبراير 2021 11:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أين تقع أبرز مواقع التراث العالمي؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 08 فبراير 2021 11:18 صباحاً
59
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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