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إدارة موهوبي تعليم الرياض تعلن بدء ترشيح المعلمين للعمل كمنسقين للموهوبين

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إدارة موهوبي تعليم الرياض تعلن بدء ترشيح المعلمين للعمل كمنسقين للموهوبين إدارة موهوبي تعليم الرياض تعلن بدء ترشيح المعلمين للعمل كمنسقين للموهوبين
محمد العقيل: في إطار تعزيز نشر ثقافة الموهبة والإبداع في الميدان التعليمي

إدارة موهوبي تعليم الرياض تعلن بدء ترشيح المعلمين للعمل كمنسقين للموهوبين

أعلنت إدارة الموهوبين بتعليم الرياض، عن فتح باب الترشح للمعلمين للعمل كمنسقين للموهوبين؛ وذلك بجميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، المدارس التي لا يتوفر فيها معلم موهوبين، إلى ترشيح المعلمين المتميزين للعمل كمنسقين للموهوبين؛ وفق ضوابط الترشيح؛ مشيرًا إلى أنه يمكن رفع استمارة الترشيح إلكترونيًّا عبر البريد الإلكتروني almwhoben@gmail.com أو تسليمها ورقيًّا لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1442هـ.

وبيّن الدكتور "العقيل" أنه سيتم بعد استكمال إجراءات المرشحين الجدد، إقامة برنامج منسقي الموهوبين لجميع المدارس الحكومية والأهلية؛ وذلك في إطار تعزيز نشر ثقافة الموهبة والإبداع في الميدان التعليمي.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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