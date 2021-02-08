ننشر نتيجة انتخابات نقابتي "شمال وجنوب" للمحامين في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أسفرت النتائج الرسمية لفرز الأصوات بانتخابات نقابتي شمال وجنوب محامين أسيوط، عن فوز أحمد محمود أحمد حسين البدراوي بمقعد نقيب محامين جنوب أسيوط، فيما فاز محمد كمال الجاحر بمقعد نقيب محامين شمال أسيوط.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات على مقاعد العضوية بنقابة محامين شمال أسيوط عن فوز محسن صلاح محمد محمد بمقعد الشباب، وكل من: عرفان محمد أحمد عبدالمولي بمقعد محكمة أبنوب الجزئية، وخالد بغدادي أحمد عبدالله بمقعد محكمة الفتح الجزئية، ومصطفى رمضان عبدالتواب بمقعد محكمة القوصية الجزئية، وحسن إبراهيم سلطان قفطان، بمقعد محكمة ديروط الجزئية.

كما فاز أيمن بشرى أحمد محمد جاد الحق بمقعد محكمة مركز أسيوط الجزئية، ومحمد حمدي أحمد محمد عبداللاه، بمقعد محكمة منفلوط الجزئية، ومصطفى عبدالرحمن عبدالمحسن عثمان بمقعد محكمة مركز أسيوط الجزئية.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات على مقاعد العضوية بنقابة محامين جنوب أسيوط عن فوز ضياء الدين سالم محمد سيد بمقعد الشباب، وكل من: أحمد محمد هاشم محمود بمقعد محكمة أبوتيج الجزئية، وحسن أحمد حسن حسين بمقعد محكمة البداري الجزئية، وبكر عبدالعزيز عبدالله سيد بمقعد محكمة الغنايم الجزئية، وجمال عيد ثابت شعبان، بمقعد محكمة أول أسيوط الجزئية.

كما فاز باهر محمد عبدالرحمن فرغلي بمقعد محكمة ثان أسيوط الجزئية، وإبراهيم شلبي محمود عبدالغني، بمقعد محكمة صدفا الجزئية، وعبدالحكيم علي عثمان علي بمقعد محكمة ساحل سليم الجزئية.

وتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب أسيوط 4 مرشحين وعلى مقعد الشباب بنقابة جنوب أسيوط 9 مرشحين بينما تنافس على مقاعد العضوية 26 مرشحًا.

وفي نقابة شمال أسيوط تنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب بينما تنافس على مقعد الشباب 11 مرشحا و 23 مرشحا يتنافسون على مقاعد الأعضاء.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد من لهم حق التصويت 4040 عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين جنوب أسيوط، فيما بلغ عدد من لهم حق التصويت 3548 عضوًا بنقابة المحامين شمال أسيوط .