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تحت إشراف قضائي.. انطلاق انتخابات نقابة المحامين الفرعية في دمياط

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مصراوي Masrawy

10:48 ص الإثنين 08 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

انطلقت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط، صباح اليوم الإثنين، لاختيار مجلس جديد، وسط تنافس كبير لحسم 5 مراكز انتخابية.

وتجرى العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وتقدم 46 مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم 4 مرشحين على منصب النقيب، و34 مرشحًا للعضوية و8 مرشحين للشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين، هم ياسر عبدالفتاح عبده أبوهندية، ويوسف رفعت يوسف قنديل، والسيد محمد فتحي إبراهيم هاشم، وناصر عبدالحق المرسي العمري.

كما يتنافس على منصب الشباب 8 مرشحين، هم: محمد جودة، ومحمد صلاح شرف الدين، وشادي ضياء، وعبدالحميد الحواوشي، وعمرو الحطاب، وأحمد حسانين، ومحمد قراميط، وأحمد البراوي.

وتقدم 34 مرشحا للترشح على مقاعد العضوية، وهم: أحمد الكبابجي، وخالد الحمص، ورشاد مكرم وهبة، وعادل الغنام، وعلاء صبري بشتو، ولطفي شوقى النجيري، ووسام سلامة، وأحمد الجوجري، وجمال شحاته، وخالد موسي، وسامي عبدالعزيز، ومحمد بيصار، وإبراهيم الشناوي، وأحمد الشرباصي، والسيد شبارة، والمتولي سراج الدين.

كما ضمت القائمة محمد البشبيشي، ومحمود عبدالمعطي، وهاني عبدالناصر، وهاني المشد، وأشرف الرفاعي، وعصام الهندي، وعمار القبرصلي، وفتحية عبدالعظيم، ومحمد عبدالحافظ، وياسر منير، ومصطفى الغريب، وأحمد الأشقر، وأنور السادات ريحان، وضياء أبوسمرة، وعلى النبية، ومحمد اللبان، وهاشم بصرة، ولوسي علي.

المحكمة

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