صور.. إقبال كثيف على انتخابات نقابة المحامين في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت انتخابات نقابة المحامين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من المحامين على مستوى المحاكم الجزئية، للإدلاء بأصواتهم، لاختيار مجلس النقابة الجديد، المكون من رئيس و10 أعضاء، وعضو للشباب.

تجرى انتخابات محامين كفر الشيخ، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أحمد دويدار، رئيسا للجنة، وعضوية المستشارين عادل جابر، وسالم عويس عواد، وذلك على مستوى 14 لجنة انتخابية في محاكم الجزئيات داخل محافظة كفر الشيخ، ويتنافس فيها 34 مرشحا، منهم 3 مرشحين على مقعد النقيب، و26 مرشحا على مقاعد العضوية بواقع اختيار عضو واحد عن كل محكمة جزئية، و5 مرشحين على مقعد عضو الشباب.

ويتنافس على مقعد نقيب المحامين في كفر الشيخ، الثلاثة حاتم سعيد سعد درويش، وشهرته حاتم درويش، وصبري محمود محمد عتمان، وشهرته صبري عتمان، عضو النقابة العامة للمحامين الأسبق عن محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، وفراج فتوح السيد زعفان، وشهرته فراج زعفان، الأمين العام للنقابة في الدورة المنتهية.

وعلى مقاعد العضوية، بواقع عضوية واحدة عن كل محكمة جزئية بالمحافظة كالتالي :

محكمة البرلس الجزئية : سعد عبدالمنعم السيد محمد أبوزيد، وشهرته سعد أبو زيد، وعيد عزمي يوسف الخطيب، وشهرته عيد الخطيب، ومحكمة الحامول الجزئية : أحمد محمد محمود محمد، وشهرته أحمد شمس، وعلي محمد علي عبدالقادر، وشهرته علي محمد كركور، ومحكمة بندر كفر الشيخ الجزئية : أحمد عبدالحليم عبدالفتاح السيد أحمد عمر، وشهرته أحمد عبدالحليم عمر، وسامي ممدوح ندا الغنام، وشهرته سامي الغنام، و محمد عبدالمجيد محمد فواز، وشهرته محمد فواز.

وفي محكمة بيلا الجزئية : خالد محمد المتولي غالي، وشهرته خالد غالي، ومحمد عبدالرؤوف محمد إبراهيم شاهين، وشهرته محمد شاهين، ومحكمة دسوق الجزئية : سعيد محمد إبراهيم العبسي، وشهرته سعيد محمد العبسي، وشعبان علي محمد حماد، وشهرته شعبان حماد، ومصطفى محمد علي حسن عبدالمطلب، وشهرته مصطفى عبدالمطلب.

وفي محكمة سيدي سالم الجزئية : خالد موسى أحمد إبراهيم، وشهرته خالد موسى أبوسالم، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وشهرته شوقي الحمراوي، وعلي حسن أبوزيد رزق شمس، وشهرته علي شمس، ومحمد سعد حامد ضباب، وشهرته محمد ضباب، ومحكمة فوه الجزئية : أحمد السيد يوسف جاب الله، وشهرته أحمد جاب الله، وسمير عبدالمنعم الهابط، وشهرته سمير الهابط، ومحمد أحمد محمد محمد شعبان، وشهرته محمد شعبان.

وفي محكمة قلين الجزئية : إبراهيم سيد أحمد محمود الهابط، وشهرته إبراهيم الهابط، و إبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وشهرته إبراهيم الحصاوي، وشعبان صالح إبراهيم النجار، وشهرته شعبان النجار، وعبدالمولى عبدالجواد عبدالمولى عوض، وشهرته عبدالمولى عوض، ومحكمة مركز كفر الشيخ الجزئية : السيد صلاح السيد علي مليكة، وشهرته السيد مليكة، وحاتم عبد الجليل إسماعيل عبدالمجيد، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر، وشهرته حميدة العمدة.

وعلى مقعد الشباب يتنافس عليه كل من : أحمد مبروك أحمد سبوخ، وشهرته أحمد سبوخ. وأحمد محمد نجيب بسيوني غلمش، وشهرته أحمد غلمش، وإسلام عبدالكريم عبدالمقصود أحمد، وشهرته إسلام حجازي، وكمال حسن كمال حسن شاهين، وشهرته كمال حسن شاهين، ومحمد كمال علي عبدالسلام، وشهرته محمد كمال دياب.