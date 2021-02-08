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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 1ر106 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 1ر106 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 1ر106 مليون

مصراوي Masrawy

10:44 ص الإثنين 08 فبراير 2021

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر106 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 106 ملايين و 138 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 15ر59 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 316 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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