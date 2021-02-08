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مصدر: إغلاق المقاهي والكافيهات مرتبط بمخالفة الإجراءات الاحترازية خلال مباراة الأهلي وبايرين ميونخ

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مصدر: إغلاق المقاهي والكافيهات مرتبط بمخالفة الإجراءات الاحترازية خلال مباراة الأهلي وبايرين ميونخ مصدر: إغلاق المقاهي والكافيهات مرتبط بمخالفة الإجراءات الاحترازية خلال مباراة الأهلي وبايرين ميونخ

مصراوي Masrawy

10:43 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر مسئول، إغلاق المقاهي والكافيهات خلال مباراة النادي الأهلي وبايرن ميونخ اليوم الأثنين، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المصدر بأن أجهزة الأمن لم تخطر أصحاب المقاهي أو الكافيهات بشأن الإغلاق مشيرا بأن أجهزة الأمن والمحليات تتابع مدى الالتزام فقط بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد أو تقديم ارجيلة إلى المواطنين أثناء تواجدهم وفى حال رصد مخالفات سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة .

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإغلاق المقاهي اثناء المباراة.

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