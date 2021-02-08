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نتنياهو يصل إلى محكمة في القدس لاستئناف محاكمته في اتهامات بالفساد

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نتنياهو يصل إلى محكمة في القدس لاستئناف محاكمته في اتهامات بالفساد نتنياهو يصل إلى محكمة في القدس لاستئناف محاكمته في اتهامات بالفساد

مصراوي Masrawy

10:28 ص الإثنين 08 فبراير 2021

القدس- (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاثنين إلى المحكمة المركزية في القدس، مع استئناف محاكمته في اتهامات بالفساد.

وستستمع لجنة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى محامي الدفاع يردون لأول مرة على لائحة الاتهام المنسوبة إلى رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عاما، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل يحاكم خلال توليه منصبه.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة. وكانت أول مرة في مايو الماضي، عند تلاوة لائحة الاتهام المنسوبة إليه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

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