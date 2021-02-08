أخبار عاجلة

إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا -
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية -
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
باندا بطلة المتعة على الثلج! -
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان -
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى -
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حصيلة وفيات كورونا في باكستان تتخطى حاجز الـ 12 ألف حالة

Print
حصيلة وفيات كورونا في باكستان تتخطى حاجز الـ 12 ألف حالة حصيلة وفيات كورونا في باكستان تتخطى حاجز الـ 12 ألف حالة

مصراوي Masrawy

10:27 ص الإثنين 08 فبراير 2021

إسلام آباد- (د ب أ):

وصلت باكستان اليوم الاثنين إلى مرحلة قاتمة في الحرب التي تخوضها ضد تفشي المستجد، حيث بلغ عدد حصيلة الوفيات المرتبطة بالاصابة بالفيروس في البلاد، أكثر من 12 ألف حالة.

وذكرت "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية، أن السلطات الصحية في البلاد أعلنت الرقم الجديد بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك أعداد الوفيات في البلاد إلى 12 ألفا و26 حالة.

وقال المركز الوطني للقيادة والعمليات، إنه قد تم تسجيل أكبر عدد من حالات الوفاة في إقليم السند، ويليه إقليم البنجاب.

من ناحية أخرى، تم تسجيل 1037 حالة إصابة جديدة في البلاد خلال الفترة نفسها، ليرتفع بذلك عدد الاصابات إلى 31 ألفا و983 حالة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية