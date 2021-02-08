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بعد انقشاع الشبورة المائية.. المرور يعيد فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين

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بعد انقشاع الشبورة المائية.. المرور يعيد فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين بعد انقشاع الشبورة المائية.. المرور يعيد فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والعلمين

مصراوي Masrawy

10:33 ص الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين، فتح طريقي إسكندرية الصحراوي، والعلمين عقب تحسن الأحوال الجوية أمام قائدي السيارات.

كانت المتابعة الميدانية رصدت تعذر الرؤية أمام قائدي السيارات أعلى الطرق وعلى الفور تم اغلاقها حرصًا على سلامتهم وللحد من الحوادث .

وفى وقت لاحق ورد أخطار لغرفة عمليات المرور بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق مع استمرار تعيين الخدمات المرورية.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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