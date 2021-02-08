أخبار عاجلة

إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا -
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية -
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
باندا بطلة المتعة على الثلج! -
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان -
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى -
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد قرار الدمج.. بدء انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية (صور)

Print
بعد قرار الدمج.. بدء انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية (صور) بعد قرار الدمج.. بدء انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

10:46 ص الإثنين 08 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

بدأت صباح اليوم الإثنين، عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية للمنافسة على مقعد النقيب و١٤ مقعدا لعضوية المجلس عن المحاكم الجزئية، وذلك في أول انتخابات تجرى بعد تصويت الجمعية العمومية على قرار دمج النقابات الفرعية في كيان واحد في كل محافظة.

وتوافد عشرات المحامين على اللجان المختلفة بغرف المحامين داخل المحاكم الجزئية والنادي البحري ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط إجراء احترازية لمواجهة .

وتجرى الانتخابات في ٢٣ لجنة انتخابية موزعة على مقرات النادي البحري للمحامين في جليم ومقار النقابة الفرعية وداخل غرف المحامين بالمحاكم المختلفة.

ويخوض الانتخابات ٥٦ مرشحا للمنافسة على مقعد النقيب و ١٤ مقعدا لعضوية المجلس تمثل عدد المحاكم الجزئية في المحافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٢٣ ألف صوت.

كان صوت أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعيتين في شرق وغرب الإسكندرية، في ديسمبر الماضي، على قرار دمج النقابات الفرعية في كيان واحد في كل محافظة، بالأغلبية المطلقة.

وكان أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية