بعد قرار الدمج.. بدء انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

بدأت صباح اليوم الإثنين، عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية للمنافسة على مقعد النقيب و١٤ مقعدا لعضوية المجلس عن المحاكم الجزئية، وذلك في أول انتخابات تجرى بعد تصويت الجمعية العمومية على قرار دمج النقابات الفرعية في كيان واحد في كل محافظة.

وتوافد عشرات المحامين على اللجان المختلفة بغرف المحامين داخل المحاكم الجزئية والنادي البحري ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط إجراء احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتجرى الانتخابات في ٢٣ لجنة انتخابية موزعة على مقرات النادي البحري للمحامين في جليم ومقار النقابة الفرعية وداخل غرف المحامين بالمحاكم المختلفة.

ويخوض الانتخابات ٥٦ مرشحا للمنافسة على مقعد النقيب و ١٤ مقعدا لعضوية المجلس تمثل عدد المحاكم الجزئية في المحافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٢٣ ألف صوت.

كان صوت أعضاء الجمعية العمومية لنقابتي المحامين الفرعيتين في شرق وغرب الإسكندرية، في ديسمبر الماضي، على قرار دمج النقابات الفرعية في كيان واحد في كل محافظة، بالأغلبية المطلقة.

وكان أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.