181 مليون جنيه لتطوير قطاع الشباب والرياضة في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن قطاع الشباب والرياضة شهد طفرة من التطورات على مدار 6 سنوات، من خلال أعمال تطوير مراكز الشباب، وإنشاء ملاعب خماسية، بتكلفة تتخطى 182 مليون جنيه، وذلك طبقًا لتوجيهات ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم الإثنين، أنه جرى استكمال المرحلة الثالثة لتطوير المركز الدولي والمدينة الشبابية في شرم الشيخ بتكلفة 130 مليون جنيه، و21 مليون جنيه لتنفيذ محطة طاقة شمسية بالمدينة الشبابية، وإنشاء 33 ملعب خماسي " نجيل صناعي" بمراكز الشباب بكافة مدن المحافظة إضافة إلى إنشاء 27 ملعب حماسي بالجهود الذاتية داخل القرى والوديان.

وأضاف أنه جرى إنشاء حمام سباحة تجريبي بإستاد طور سيناء بتكلفة 5,5 مليون جنيه، و 5 مليون جنيه لوضع البنية الأساسية الخاصة بمضمار الهجن الدولي، وإنشاء صالة المنازلات في إستاد الطور بتكلفة 5 مليون جنيه، وعمل لاند سكيب وتخطيط الموقع العام بالاستاد الرياضي.