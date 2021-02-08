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إدارة "مرور القليوبية" تحذر المواطنين بسبب "الشبورة المائية"

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إدارة "مرور القليوبية" تحذر المواطنين بسبب "الشبورة المائية" إدارة "مرور القليوبية" تحذر المواطنين بسبب "الشبورة المائية"

مصراوي Masrawy

10:26 ص الإثنين 08 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

غطت الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من الطرق السريعة بالقليوبية، ما تسبب في حجب الرؤية على طرق المحافظة المختلفة، خاصة محور "بنها - شبرا" الحر، والطريق الإقليمي، وطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع.

وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.

وناشد مرور المحافظة المواطنين الانتباه تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

كما ناشد مرور القليوبية المواطنين الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

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