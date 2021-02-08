أخبار عاجلة

إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا -
"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية -
فيديو مرعب.. لحظة اندفاع شاحنة نحو حادث الـ100 سيارة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة -
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه -
"الجربوع الأزرق".. سر عسكري حولت فيه فرنسا جزائريين لفئران تجارب! -
باندا بطلة المتعة على الثلج! -
وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان -
مستوطنون يقتحمون ويدنسون مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى -
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بمليون جنيه

Print
وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بمليون جنيه وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بمليون جنيه

مصراوي Masrawy

10:25 ص الإثنين 08 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم نادي أسوان الرياضي بمبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه لإقامة واستضافة تدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021.

جاء ذلك خلال اتصال تليفوني بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان، والذى قدم شكره للدكتور أشرف صبحي لتقديم كافة أوجه الرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وفي مقدمتها ممثل المحافظة بدوري المشاهير بما يساهم في توفير الأجواء المناسبة والاستقرار المطلوب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

شبكة عيون الإخبارية