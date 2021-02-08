وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بمليون جنيه

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أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم نادي أسوان الرياضي بمبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى نصف مليون جنيه لإقامة واستضافة تدريبات ومباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021.

جاء ذلك خلال اتصال تليفوني بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان، والذى قدم شكره للدكتور أشرف صبحي لتقديم كافة أوجه الرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب وفي مقدمتها ممثل المحافظة بدوري المشاهير بما يساهم في توفير الأجواء المناسبة والاستقرار المطلوب